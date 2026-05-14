Aziz İhsan Aktaş davasında esas hakkındaki mütalaa açıklandı: 4 kişinin tahliyesi istendi

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık hazır bulundu. Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile bazı tutuksuz sanıklar da duruşmaya katıldı.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaanın yazılı olarak dosyaya sunulacağını ve gün içerisinde UYAP sistemine yükleneceğini belirtti.

104 sayfalık mütalaa

Mütalaanın toplam 104 sayfadan oluştuğunu belirten Savcı, esasa ilişkin mütalaanın 9 sayfalık özet bölümünü okudu.

ANKA'nın haberine göre, "Aziz İhsan Aktaş’ın akrabaları üzerinden kurduğu ileri sürülen ihale sistemiyle özellikle Beşiktaş Belediyesi’nden çok sayıda ihale aldığı" belirtilen mütalaada, Rıza Akpolat’ın elde ettiği öne sürülen haksız kazançların da akrabaları üzerinden "resmileştirildiği" iddia edildi.

4 kişinin tahliyesi istendi

Sanıklar yönünden her bir eylem bakımından ayrı ayrı değerlendirme yapılan mütalaada, tutuklu sanıklar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, Oya Tekin’in eşi Celal Tekin’in tutukluluk hallerinin devamını talep edildi.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alı Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, Rıza Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç, Rıza Akpolat'ın arkadaşı Rabil Artan’ın ise tahliyesi istendi.

Aziz İhsan Aktaş'a 35 farklı eylemden ceza

Savcı, “suç örgütü lideri” olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş hakkında, bazı rüşvet eylemleri yönünden “ceza verilmesine yer olmadığına” karar verilmesini istedi. Mütalaada ayrıca örgüt bünyesinde olduğu belirtilen 16 şirket ile bazı mal varlıklarının müsaderesi talep edildi. Esasa ilişkin mütalaada, Aktaş hakkında 13 ayrı eylem yönünden beraat, 35 farklı eylem bakımından ise cezalandırılma istendi.

Savcı ayrıca, Oya Tekin hakkında “rüşvet alma” suçundan hapis cezası talep etti.

Mütalaada Ahmet Özer hakkında ise iki ayrı eylem kapsamında “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçundan cezalandırma istendi.

Savcı, Zeydan Karalar, Utku Caner Çaykara ve Kadir Aydar hakkında da “rüşvet alma” suçundan hapis cezası talep etti.

Tutukluluğa ilişkin ara karar verilecek

Mahkeme Başkanı, mütalaanın okunmasının ardından duruşmaya 1 saat ara verildiğini açıkladı. Başkan, aranın ardından tutuklu sanıkların avukatlarının tutukluluğa ilişkin beyanlarının alınacağını belirtti.

Mahkeme Başkanı ayrıca, gün içerisindeki duruşma akışının elvermesi halinde tutukluluk durumlarına ilişkin ara karar kurulacağını söyledi.

Bir sonraki celsenin 15 Haziran 2026 tarihinde başlamasının planlandığını ifade eden Mahkeme Başkanı, söz konusu oturumun “karar duruşması” olarak değerlendirildiğini kaydetti.