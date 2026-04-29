Aziz İhsan Aktaş davası iddianamesi, 'Kurultay Ceza Davası' dosyasına gönderildi
Yayın Tarihi: 30.04.2026 , 00:54
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasına ait iddianamenin bir örneği, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine "Kurultay Ceza Davası" dosyasına gönderildi.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasına ilişkin iddianamenin bir örneği, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne iletildi.
Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, yürüttüğü "Kurultay Ceza Davası" kapsamında İstanbul’daki davaya ait iddianameyi talep etti.
Talep üzerine iddianamenin bir örneği Ankara’ya gönderilerek CHP Kurultayı’nda oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla 12 sanığın yargılandığı "Kurultay Ceza Davası" dosyasına eklendi.
