Ara seçim hamlesi sonuçsuz kaldı, CHP'ye yeniden 'mutlak butlan' sopası çıkarıldı

Türkiye ne zaman sıkışmışsa bir sandıkta nefes almıştır. Türkiye’nin bu ara dönemde bir nefese ihtiyacı vardır. Bu millet artık sözünü sandıkta söylemek, bir devri kapatmak, yeni bir devri başlatmak istemektedir. Bu ara dönemden çıkışın yolu ara seçimdir. Bu zor günlerde demokrasimiz için ara seçim, emeklimiz ve emekçimiz için ara zam olmazsa olmaz talebimizdir.

Bu sözleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha dün söyledi.

Özel bir süredir ara seçim talebini dillendiriyordu. CHP Genel Başkanı'nın savı şu: "Anayasa’nın amir hükmü gereğince bir ara seçim yapılmasının zorunluluk."

Bu kapsamda görevin Meclis’te olduğunu belirten Özel, ara seçimin yapılıp yapılmamasına dair tartışmanın Meclis dışındaki hükümetin, yürütmenin konusu olmadığını söyledi. Şöyle konuştu:

Erken seçim talebi, elbette ara seçim talebini ortadan kaldırır. Ancak iktidarın erken seçim yapmak için bir zorunluluğu, daha doğrusu bir Anayasal zorunluluğu olmadığı için onlar bir erken seçim kararı alana kadar Anayasal zorunluluk olan ara seçim için her şeyi yapmaya devam edeceğiz.

CHP Genel Başkanı bu taleple siyasi partilerin kapısını aşındırdı.

Ancak ara seçim turlarını tamamlayan Özel bu hamleyle beklediği havayı yaratamadı, istediği çıkışı bulamadı. Karşı çıkış olmasa da, birlikte yapılan açıklamalar ses getirmedi, rutin söylemlerin ötesine geçemedi.

Kim ne söyledi, nasıl konuştu, birkaç öne çıkan örnek üzerinden görelim:

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Hiçbir muhalefet partisi önünde bir seçim imkanı olduğunda seçimden kaçması gibi durum söz konusu olmaz. Her seçime hazırlıklı bir siyasi hareketiz" diyerek erken seçim çağrısı yaptı. "Ara seçimle alakalı fikir alışverişinde bulunduk" diyen Arıkan, bu tip görüşmeleri olumlu bulduklarını söylemekle yetindi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan görüşme sonrası açıklamada önce uzun uzun İran'a saldırılardan ve bölgedeki gerilimden bahsetti. Yaklaşık bir saatlik görüşmelerindeki gündem maddelerinin birinin ara seçim olduğunu vurguladı. Konuşmasının sonunda "Ufukta bir seçim görülmektedir ve bu seçimin de mutlaka ve mutlaka mümkün olan en kısa zamanda bir erken genel seçim olmasıdır" dedi, istişarelere devam edeceklerini kaydetti.

Babacan (sağda) ara seçim için Meclis'in karar alması gerektiğini söyledi. Fotoğraf: ANKA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın konuşması ise daha temkinliydi. Uysal, "Milletin iradesinin boğulmaya çalışıldığı bu iklimde, demokratik bir dengeyi ve sınırı çizecek olan yine millettir. İster ara seçim, ister erken genel seçim, Türkiye’nin çok can alıcı meseleleri varken, yeniden bir hücre yenilenmesine ihtiyaç duyarken, bu seçimlerin bir nefes aldıracağına inanıyoruz" diye konuştu.

'Beyhude çıkış', 'hukuka uyarız', 'toplum isterse hazırız'...

"Ara seçim konusu gündeme gelecek olursa da biz Yeniden Refah Partisi olarak ve milli görüş geleneği olarak anayasaya, hukuka her zaman uyan bir hareketiz" diyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da mesafeli bir açıklama yaptı. "Ara seçimin yapılmasının uygun olacağını ben de ifade edebilirim" dedi, sonunda Özel'le "karşılıklı bir fikir alışverişinde ve müzakerede bulunduklarını belirtti.

İYİP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu zaten daha CHP ziyareti olmadan önce "ara seçim" arayışına "beyhude çıkış" demiş Özel'i eleştirmişti. Daha sonraki buluşmada ise erken seçime ihtiyaç duyulduğu öte yandan "Eğer benim arzuladığım erken seçim kararı yaşama geçirilirse ara seçim tartışmaları boşa düşüyor" diye konuştu. Ara seçim olursa "evet" oyu vereceklerini söyledi, "Farklı da düşünsek bir araya gelebiliyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da "Toplum genel anlamda bir erken seçim beklentisi içindeyse bizler DEM Parti olarak toplumun bu mesajını alırız ve DEM Parti olarak da bu çerçevede, toplumun talepleri çerçevesinde bir olası seçime hazırlıklı olduğumuzun da altını çizmek isterim" ifadelerini kullandı.

AKP ve MHP: Ara seçim yok

Özel'in ara seçim çıkışı AKP ve MHP'den de ret cevabı aldı.

Devlet Bahçeli, "Ara seçim yok, seçim zamanındadır" dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise "Anayasamızda hangi şartlar altında ara seçime gidilebileceği çok nettir ve milletvekili istifaların hangi şekilde kabul edilebileceği açıktır. Bu konuda karar alma yetkisi TBMM'dedir" şeklinde konuştu.

'Mutlak butlan' sopası yeniden ortaya çıktı

Aradığı desteği bulamayan, istediği atmosferi yaratamayan Özgür Özel son noktayı "iç cepheyi tahkim" sözlerine yaptığı eleştirilerle koydu:

Siyasette bolca söyleniyor. 'Bu kadar dış tehdit varken iç cepheyi tahkim etmeli, birlik beraberlik içinde olmalıyız.' Bir yandan da 'bu kadar zorluk varken ara seçim istemeyin, savaş var' diyorlar. Anayasal hak, sesini duyurmak için milletin elindeki tek imkân ama savaş var konuşmayın.

Ülkede bir süredir iktidar eliyle genel seçim ve oy hakkı gasp ediliyor, belediyeler kayyım ve soruşturmalar eliyle parti değiştiriyor. soL hem seçim sistemine saldırıyı hem de yurttaşların en temel haklarından birine yapılan etkisizleştirme hamlelerini ifşa ediyor. soL'un haberlerini yaygınlaştırmak için abone olabilirsiniz.

Erdoğan: Türk demokrasisinin hak ettiği kalitede bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz

Ancak bu gelişmeler yaşanırken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken bir paylaşım yaptı:

"CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa, bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin. Bunun yerine partisini bir kanser hücresi misali saran yolsuzluk, rüşvet, irtikap, taciz skandallarıyla meşgul olsun. İlla bir yapı kurmak istiyorsa, tabii yeterli kadro bulabilirse acilen partisi bünyesinde 'yolsuzluklardan arınma başkanlığı' kursun. Böylece hem selefi Kılıçdaroğlu'nun arınma tavsiyesine uymuş hem de vatandaşa bir hizmet etmiş olur. Ama ne yazık ki bu ülkenin ana muhalefet partisi çıkar amaçlı kurulan suç örgütlerinin güdümünden bir türlü çıkamıyor, bir türlü kurtulamıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse 'Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyiz' diye övünen CHP'nin mevcut yönetim altında düşürüldüğü bu perperişan hallerden biz ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz. Türk demokrasisinin inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği olgunlukta, kalitede ve vizyonda bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz."

Erdoğan'ın özellikle son cümlesi "mutlak butlan" tehdidi olarak yorumlandı.

Bu paylaşım; Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki gerginlik, arkasından kayyım Gürsel Tekin'in İbrahim Tatlıses'i Kılıçdaroğlu ile birlikte ziyaret ederek yeniden ortaya çıkması gelişmelerinin ardından geldi. Ve "butlana hazırlık yeniden gündemde mi" sorusunu beraberinde getirdi.

soL'da AKP'nin bu konuda net bir sonuca vardığını, CHP üzerindeki kayyım sopasının kullanılmasına karar verildiğini aktarmıştık. Bu haberin yanına, böylesi bir saldırının yaratacağı tepkiden çekinildiği, alınan kararının uygulanıp uygulanmayacağının belirsiz olduğu eki yapmıştık.

Dün Fatih Altaylı "butlan geliyor" diyerek bir yazı kaleme alırken, yandaş yazar Abdulkadir Selvi de bugün CHP'ye mutlak butlan geleceğini ifade eden isim oldu.

Sonuç olarak Özel, AKP'ye karşı sınırlı bir rest olarak gündeme getirdiği ara seçim talebiyle beklenen etkiyi yaratamamış oldu. Özel, 22 vekili istifa ettirerek sert bir rest çekeceği beklentisini, halihazırda boş olan "8 koltuk için seçim istiyoruz" diyerek zaten kendisi önemli ölçüde boşa düşürmüştü.

Gelinen noktada CHP yönetiminin nasıl bir hamle yapacağıysa merak konusu...