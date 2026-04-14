Fatih Altaylı'dan CHP çıkışı: 'Geliyor gelmekte olan' yani 'butlan'

soL’da geçtiğimiz haftalarda AKP içinde uzun süredir devam eden mutlak butlan davasındaki görüş ayrılıklarının aşıldığını, iktidarın CHP’ye kayyım anlamına gelecek mutlak butlan adımını atma kararı aldığını duyurmuştuk.

Bu adımın hayata geçmesinin yaratacağı komplikasyonlardan çekinen iktidar, şu ana kadar aldığı kararı uygulayabilmiş değil.

Konuya ilişkin bugün kişisel sayfasında bir yazı kaleme alan Fatih Altaylı, “Butlanınız hayırlı olsun” dedi.

“Gördüğümüz ve anladığımız kadarı ile uçarı kaçarı kalmadı. İktidarın ağzını büzüşünden ‘Ömer’ diyeceği belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklaması ile CHP’nin siyasi akıbeti ortaya çıktı. ‘Butlan geliyor’” diyen Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Ve artık diyebiliriz ki, “geliyor gelmekte olan” yani “butlan”.

Tek emare Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması da değil.

Butlan kararı alınması halinde CHP’nin başına oturtulacak olan Kemal Kılıçdaroğlu da birdenbire fazlasıyla görünür hale geldi ya da getirildi.

Önce Cindoruk’un cenazesinde tartışmalı görüntülerle haber oldu.

Ardından İbrahim Tatlıses’in hastane odasında ortaya çıktı.

Hem de yanında “atanmış” İl Başkanı Gürsel Tekin ile birlikte.

“Muhalif medya” da Kılıçdaroğlu’nu yeniden hediye paketine koyma operasyonunda gayet hevesli görünüyor belli ki “butlan” dönemine onlar da hazırlanıyor.

Peki, butlan kararı sonrası, yani partinin başına Kemal Kılıçdaroğlu yeniden oturunca ne olur?

İki olasılık var.

İlki, Kılıçdaroğlu gelir, hemen kongre sürecini başlatır, birkaç ay içinde kurultay toplanır, kurultay seçimini yapar.

Partinin başına Özgür Özel yeniden gelir ve parti daha da güçlenerek yoluna devam eder.

Bu CHP ve Türkiye açısından “iyi” olasılık.

Ancak gerçekleşme ihtimali binde birin bile altında. Kemal Kılıçdaroğlu’nu partinin başına oturtacak olan irade, Kılıçdaroğlu’nun böyle bir yol izlemesine izin vermez, böyle bir yola göz yumulacak olsa butlan kararı zaten çıkmaz.

İkinci ve kuvvetli olasılık ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçime kadar partinin başında kalması ve bir kez daha “Bu kez kazanırım” diyerek 14. kez şansını denemesi. Bu arada Anayasa değişikliği için AK Parti ile masaya oturması ve Erdoğan’ın bir kez daha aday olması için kendisine destek vermesi.

Bu hayli kuvvetli bir ihtimal ve “oturtanların” beklentisi de zaten bu."