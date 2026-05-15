Aziz İhsan Aktaş Davası: 4 sanık için tahliye kararı

Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen “çıkar amaçlı suç örgütü” ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce açılan davanın ikinci duruşması, Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 3 No’lu Duruşma Salonu’nda dün görüldü.

Duruşma Savcısı'nın esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından, tutuklu sanık avukatlarının tutukluluğa karşı beyanları alındı.

ANKA'nın haberine göre, duruşmaya verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı, sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin ara kararı açıkladı. Heyet, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alı Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, Rıza Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç ve Rıza Akpolat'ın arkadaşı Rabil Artan’ın tahliyesine karar verdi.

Müştekilerin katılma talepleri kabul edildi

Mahkeme heyeti, suçtan zarar görme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle talepte bulunan müştekilerin katılma taleplerinin kabulüne ve dosyaya "katılan" sıfatıyla eklenmelerine karar verdi. Mahkeme ayrıca, "belgede sahtecilik" iddiasına konu belge asıllarının gönderilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılmasına hükmetti.

Şahsi hesaplara yönelik blokeler bakımından ise müsadere talebi bulunmayan hesaplar üzerindeki blokelerin kaldırılmasına, müsadere talebi bulunan hesaplara ilişkin tedbirlerin ise devamına karar verildi. Sanıkların duruşmalardan vareste tutulması talepleri, esas hakkındaki mütalaanın sunulmuş olması ve yargılamanın geldiği aşama dikkate alınarak reddedildi.

Sonraki duruşma 15 Haziran'da

Heyet, tutuksuz tüm sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların alınacağı duruşmalarda hazır bulunmalarına karar verdi. Kararda, duruşmaya katılmamaları halinde zorla getirme, yakalama, adli kontrol veya tutuklama tedbirlerinin uygulanabileceği ihtarında bulunuldu.

Tutuklu sanıklar yönünden el konulan eşya ve şirketler üzerindeki tedbirlerin kaldırılması taleplerinin hüküm aşamasında değerlendirilmesine karar verildi. Mahkeme, imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirlerini kaldırırken, konutu terk etmeme ve yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrollerin devamına hükmetti.

Duruşma, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için 15 Haziran'a bırakıldı. Mahkeme heyeti, bu tarihten sonra yargılamaya ara vermeksizin devam etmeyi planladıklarını belirtti.

Sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının tamamlanmasının ardından Mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.

3 kişi cezaevinden çıktı

Mahkemenin tahliye kararının ardından Rıza Akpolat’ın eniştesi Burak Kangal, kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç ve arkadaşı Rabil Artan cezaevinden çıktı.

Tahliyesine karar verilen Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ise başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamadı.

Tahliye edilenleri cezaevi önünde yakınları karşıladı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de cezaevi önüne gelerek tahliye edilen sanıkları karşıladı.