Azerbaycan'dan İran'a darbe suçlaması: 6 kişi tutuklandı

Azerbaycan, İran gizli servisiyle ilişkisi olduğu ve darbe girişimi hazırlığı içinde oldukları şüphesiyle 6 Azeri vatandaşının tutuklandığını duyurdu.

Euronews'in Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'ndan aktardığı açıklamada bu kişilerin, “anayasal düzeni şiddet kullanarak yıkmak yoluyla Azerbaycan'da şeriatla yönetilen bir devlet kurmakla görevli bir direniş grubu oluşturmakla görevlendirildiği” bildirildi.

Azerbaycan, darbe suçlamasıyla aynı gün İran'ın Bakü Büyükelçiliğinde çalışan 4 diplomatı da "istenmeyen kişi" ilan etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi'nin Bakanlığa çağrıldığı bildirildi. Görüşmede Büyükelçi Musevi'ye, İran'ın Azerbaycan'a yönelik son dönemdeki provokatif faaliyetlerinden duyulan rahatsızlık iletildi. Musevi'den, "istenmeyen kişi" ilan edilen bu isimlerin 48 saat içinde Azerbaycan'ı terk etmeleri istendi.

İran, ekim ayında ülke çapındaki protestolar devam ederken Azerbaycan sınırı yakınlarında bir askeri tatbikat başlatmıştı. Azerbaycan'ın ise İsrail'le silah ve askeri anlaşmalar yapması ve son olarak Tel Aviv'e büyükelçi ataması İran'ın tepkisine neden olmuştu.