İsrail ordusu Lübnan ve Gazze'ye saldırı başlattı

İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Lübnan’a da saldırı başlattı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu şimdi Lübnan’a saldırıyor. Ayrıntıları daha sonra açıklayacağız” ifadelerine yer verildi. Açıklamada başka detaya yer verilmedi.

Lübnan basını İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde yer alan Filistin mülteci kampı er-Reşadiye yakınlarında bir alanı bombaladığını yazdı.

Haberlerde, İsrail'e ait savaş uçaklarının Sur kentinde bulunan er-Reşadiye etrafına en az 3 füze fırlattığı kaydedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bir köprü ile birkaç evin hasar aldığı aktarıldı.

İsrail Gazze'ye de hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusundan bir sözcü Cuma sabahı yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyinde Hamas'a ait 3 hedefi ve Gazze'de 10'dan fazla hedefi vurduklarını belirtti.

UNIFIL'den açıklama

Lübnan sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Lübnan-İsrail sınırında yaşanan gerginliğin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNIFIL Komutanı Aroldo Lazaro'nun her iki ülkenin yetkilileriyle görüşmesi sonucunda, "İsrail ve Lübnan savaş istemediklerini söyledi" ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Son 24 saatteki eylemler tehlikeli ve ciddi gerilim riski taşıyor. Tüm taraflara Mavi Hat boyunca tüm eylemlerini durdurması çağrısı yapıyoruz" denildi.

Gazze'deki çocuk hastanesinde hasar oluştu

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında çocuk hastanesinde hasar meydana geldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin doğusunda yer alan Ed-Durra Çocuk Hastanesi'nde hasara yol açan İsrail saldırıları kınandı.

Hava saldırısının hastane personelinin yanı sıra hastalar arasında büyük paniğe yol açtığına işaret edilen açıklamada, saldırının uluslararası insancıl hukuku ve sağlık kurumlarını korumaya yönelik uluslararası anlaşmaları açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Hava saldırısı sonucu hasar oluşan çocuk hastanesinde can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail savaş uçaklarının gece Gazze kentinin doğusundaki bölgeyi bombalaması sonucu sivillere ait bazı evler de zarar görmüştü.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya giden gruba müdahale etti

İsrail polisi bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'ya giden gruba Hutta Kapısı'nda coplarla müdahale etti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da ramazan ayının üçüncü cuma namazı öncesinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Eski Şehir bölgesinde Aksa'ya çıkan yollarda demir bariyerler kurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve görgü tanıklarının aktardıklarına göre, İsrail polisi, sabah namazına giderken slogan atan gruplara Mescid-i Aksa'nın Hutta kapısında copla müdahale etti.

İsrail polisinin gruba müdahalesinin ardından arbede yaşandığı görüldü.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırılarının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Ordusu, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail Ordusu, topraklarından İsrail'e roket atılmasında Lübnan hükümetinin de sorumluluğu bulunduğunu belirtmişti.