Azerbaycan'dan Ermenistan'la 'normalleşme' açıklaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ülkesinin Ermenistan ile ilişkileri "normalleştirmeye" hazır olduğunu söyledi, Ermenistan'ı "sınırların belirlenmesi" sürecini başlatmaya çağırdı.

Belarus'un başkenti Minsk'te yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nde konuşan Bayramov "Azerbaycan, tüm zorluklara rağmen Ermenistan ile ilişkilerini uluslararası hukuk ilkelerine, özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığına saygı temelinde normalleştirmeye hazırdır" dedi. Bayramov Azerbaycan'ın bu ilkelere uygun olarak Ermenistan'ı "sınırların belirlenmesi" sürecini başlatmaya çağırdığını belirtti.

Azerbaycan’ın bölgedeki "tüm iletişimlerin açılmasına ilişkin anlaşmalar da dahil olmak üzere" üçlü bildirideki yükümlülüklerini yerine getirmeye kararlı olduğunu kaydeden Bayramov, "iletişimin açılmasının bölgedeki tüm ülkelere fayda sağlayacağına ve Güney Kafkasya'nın uluslararası taşımacılık projelerindeki rolünü güçlendireceğine emin olduklarını" söyledi.