Azerbaycan'da, FETÖ ile bağlantılı kişilere yönelik operasyon yapıldığı, aralarında bir siyasi parti liderinin de bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığını bildirildi.
Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Demokrasi ve Refah Partisi Kurucu Genel Başkanı Gubad İbadoğlu'nun da gözaltına alınan isimlerden olduğu belirtildi.
Azerbaycan'da 'FETÖ' operasyonu: Siyasi parti genel başkanı gözaltına alındı
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin verdiği bilgilerle 'FETÖ' operasyonu yaptı.
Haber Merkezi
Azerbaycan'da, FETÖ ile bağlantılı kişilere yönelik operasyon yapıldığı, aralarında bir siyasi parti liderinin de bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığını bildirildi.