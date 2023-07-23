Azerbaycan'da 'FETÖ' operasyonu: Siyasi parti genel başkanı gözaltına alındı

Azerbaycan'da, FETÖ ile bağlantılı kişilere yönelik operasyon yapıldığı, aralarında bir siyasi parti liderinin de bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığını bildirildi.



Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Demokrasi ve Refah Partisi Kurucu Genel Başkanı Gubad İbadoğlu'nun da gözaltına alınan isimlerden olduğu belirtildi.