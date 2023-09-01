Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma

Azerbaycan ile Ermenistan sınırında bu sabah çatışma çıktı. İki ülkenin savunma bakanlıklarından yapılan açıklamalarda taraflar birbirlerini suçladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Basargeçer ilinin Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan güçlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığı, saldırıda 2 Azerbaycan askerinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun da belirtilen istikamette misillemede bulunduğu kaydedildi. Azerbaycan dün de aynı istikamette Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada bu sabah Gegharkunik bölgesinin Sotk köyü yakınında Ermenistan mevzilerine Azerbaycan silahlı güçlerinde yoğun ateş açıldığını duyurdu.

Açıklamada Azerbaycan tarafının dün yaşananlarla ilgili "dezenformasyon yayarak 1 Eylül sabahı bir başka provokasyonuna" zemin hazırladığı öne sürüldü. Azerbaycan'ın sabah itibariyle Sotk'taki Ermenistan mevzilerine yoğun ateş açtığını kaydetti.