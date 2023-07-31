Hakan Fidan'dan Ermenistan'la normalleşme açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme sürecine ilişkin "Ermenistan ile normalleşme sürecini Azerbaycan ile yakın eşgüdüm içerisinde sürdürmekteyiz. Azerbaycan Ermenistan sürecindeki uluslararası çabaları da destekliyoruz. Öte yandan uluslararası topluma bir çağrıda bulunmaktayız; taraflar arasında ayrımcılık yapmayın, barışı destekleyin, destek yerine köstek olmayın. Bölgesel huzur ve istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasından geçiyor. Bunun içinde Zengezur bağlantısının açılması büyük öneme sahip" dedi.

Konuya ilişkin bir soru üzerine Fidan "Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin dondurulmasının sebebi Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesiydi. Çok şükür işgal sona erdi" ifadesini kullandı.

'Bizim inancımız bir an önce anlaşmaların imzalanması'

Fidan "Artık bölgede özellikle Türkiye-Ermenistan Azerbaycan normalleşmesi ile çok büyük bir siyasi istikrar ve ekonomik kalkınma potansiyeli bulunmakta. Ancak işgal fiilen sona ermiş olmakla beraber esas itibariyle sonlandırılması gereken bazı konular var. Bunların başında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes ve sınır anlaşmaları. Bunlarla ilgili çalışmalar yoğun şekilde sürmekte" ifadelerini kullandı.

Fidan "Bizim inancımız bir an önce Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki anlaşmaların imzalanması; Türkiye'nin de böylece Ermenistan'la ilişkilerini normalleştirerek, Kafkasya'da Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan'ın merkezinde olduğu bir ekonomik ve istikrar kalkınma sürecinin bir an önce başlaması. Tabii bu bölgedeki diğer ülkeler için de esas itibarıyla büyük bir fırsat teşkil etmekte" diye konuştu.

'Avrupa'nın enerji güvenliğine de katkıda bulunuyoruz'

Öte yandan Azerbaycan ile Türkiye'nin enerji alanındaki işbirliğine ilişkin de konuşan Fidan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) üzerinden yıllık 16 milyar metreküp gaz taşındığını, bunun da yarısının Avrupa'ya gittiğini söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji işbirliğinin "sadece iki ülkenin çıkarlarına hizmet eden konu olmaktan çıkarak daha stratejik düzeyde bölgesel ve küresel enerji güvenliğine katkıda bulunan önemli bir alana dönüştüğünü" belirten Fidan, "Bu çerçevede biz Avrupa’nın enerji güvenliğine de aslında katkıda bulunmaktayız. Türkiye, kendi enerjisini tedarik ederken, Azerbaycan ile bu işbirliğini yürütürken, iki ülkenin ortaya koyduğu perspektif Avrupa’nın enerji güvenliğine katkıda bulunmakta" ifadesini kullandı.