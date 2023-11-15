Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Gazze'deki katliam için 'gerilim' dedi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gazze'de 40. gününe yaklaşan katliama ilişkin "gerilim" ifadesini kullandı, "Gazze'deki gerilimin bir an önce giderilmesini umuyoruz" dedi.

Üstelik Aliyev bu sözleri Filistin devletinin kuruluş yıldönümü dolayısıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a gönderdiği mesajda kullandı.

Aliyev mesajında şunları kaydetti:

"Gazze'deki gerilimin bir an önce giderilmesini umuyoruz. Azerbaycan, Filistin meselesiyle her zaman dayanışma içinde olmuş ve bu meselenin BM'nin ilgili kararları doğrultusunda, iki devlet ilkesine dayalı olarak çözümünü desteklemektedir. Azerbaycan, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına desteğini sürdürecektir."

Aliyev, "Kardeş Filistin halkına barış ve huzur diliyorum" ifadesini kullandı.

Okuyan: İsrail'in savaş makinesinin benzini, mazotu Azerbaycan'dan

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail’in acımasız saldırısı altındaki Filistin toprağı Gazze’yle ilgili olarak 'Gazze’deki gerilimin bir an önce giderilmesini umuyoruz' diyerek saldırganlığı 'gerilim' olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı kim acaba?" diye belirtti.

İsrail’in acımasız saldırısı altındaki Filistin toprağı Gazze’yle ilgili olarak “Gazze’deki gerilimin bir an önce giderilmesini umuyoruz” diyerek saldırganlığı “gerilim” olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı kim acaba? — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) November 15, 2023

Okuyan 10 Kasım'da TKP'nin Sesi'ndeki Haftaya Bakış'ta Türkiye ile İsrail'in bir süredir, başka alanlarda olduğu gibi Kafkasya’da derin bir işbirliği içinde olduğuna işaret etmişti. Azerbaycan’ın Ermenistan'la savaşını Türkiye’nin yanı sıra İsrail’in büyük desteğiyle kazandığına dikkat çeken Okuyan İsrail ile Azerbaycan arasında enerji alanında imzalanan anlaşmaları hatırlatmıştı: "İsrail'in şu anda Gazze halkından esirgediği yakıtın önemli bir bölümü Azerbaycan’dan geliyor. İsrail’in aynı zamanda şu anda Gazze’ye ölüm yağdıran savaş makinesinin benzini, mazotu Azerbaycan’dan geliyor."