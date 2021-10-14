Azerbaycan: Bir askerimiz Karabağ'da Ermeni keskin nişancı tarafından öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da Rus barış gücünün sorumluluğundaki bölgede Ermeni silahlı grupların bir Azerbaycan askerini öldürdüğünü açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, bakanlığın açıklamasında, bir keskin nişancının açtığı ateş sonucunda Azerbaycan askeri Afgan oğlu Hamzayev'in öldüğü bildirildi.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılması amacıyla Ağdam’da yerleşen Rusya-Türkiye Ortak Gözlem Merkezi’ne başvuru yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Bu eylem aynı zamanda Ermenistan’ın bölgedeki durumu kasıtlı olarak kötüleştirme, 10 Kasım 2020’de imzalanan üçlü bildirinin hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturma ve Rus barış güçlerinin faaliyetlerini baltalama politikasının yeni bir delili” denildi.