Aytunç Erkin’den İBB iddiası: ‘Meclisteki 40 isim dengeleri değiştirebilir’

Gazeteci Aytunç Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin el değiştirebileceğini öne sürdü.

TV100’de yayınlanan “Buket Aydın ile Doğrudan” programında konuşan Erkin, kamuoyunda “ahmak davası” olarak bilinen dosyada Ekrem İmamoğlu hakkındaki siyasi yasak kararının kesinleşmesi ihtimaline işaret etti.

Böyle bir durumda İBB Meclisi’nin kendi üyeleri arasından yeni bir belediye başkanı seçeceğini belirten Erkin, CHP grubundaki parti içi ayrışmaların seçim sonucunu etkileyebileceğini savundu.

‘40’a yakın isim Kılıçdaroğlu’na yakın’

İBB Meclisi’nde 185 CHP’li üye bulunduğunu söyleyen Erkin, bu üyelerden yaklaşık 40’ının iktidar kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu iddiasını dile getirdi.

Erkin şöyle konuştu:

Mecliste 40’a yakın Kemal Bey’e yakın isim olduğu söyleniyor. Ekrem İmamoğlu’nun ‘ahmak davasının’ sonuçlanmasıyla birlikte siyasi yasak geleceği için Meclis’te belediye başkanlığı seçimi yapılacak. Bu 40 meclis üyesinin bir yer değiştirme sürecinde farklı bir sonuç çıkma ihtimali yüksek, diyorlar.

İBB Meclisi üyeleriyle yaptığı görüşmelerde de bu yönde bir kaygının dile getirildiğini söyleyen Erkin, İBB yönetiminin başka bir siyasi partiye geçebileceğini iddia etti.

Yarkadaş: İBB hiçbir koşulda AKP’ye bırakılmayacak

Programda konuşan gazeteci Barış Yarkadaş ise CHP içindeki grupların İBB yönetiminin AKP’ye geçmesini engellemek üzere uzlaşacağını savundu.

İmamoğlu’nun da söz konusu tartışmaya müdahil olduğunu ve İstanbul’da bu konuda bir değerlendirme toplantısı yapıldığını söyleyen Yarkadaş, “Sanırım yeni parti yönetimiyle CHP’nin ilk uzlaşması burada olacak. İBB hiçbir koşulda AKP’ye kaybedilmeyecek” dedi.

Yeni başkan Meclis içinden seçiliyor

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre belediye başkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde vali, belediye meclisinin on gün içinde toplanmasını sağlıyor.

Meclis, kendi üyeleri arasından gizli oyla yeni belediye başkanını seçiyor. İlk iki turda üye tam sayısının üçte iki, üçüncü turda ise salt çoğunluğu aranıyor. Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa en çok oy alan iki aday arasında dördüncü tur gerçekleştiriliyor.

Dolayısıyla İmamoğlu hakkındaki kararın kesinleşmesi halinde İstanbul’da yeniden yerel seçim yapılması değil, İBB Meclisi içinde başkanlık seçimine gidilmesi gündeme gelecek.

Erkin’in CHP’li üyelerin oy tercihlerine ilişkin sözleri ise herhangi bir resmi açıklamaya ya da açıklanmış bir mutabakata değil, siyasi kulis iddiasına dayanıyor.

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