Aytunç Erkin: Milli Görüş’ün İBB için gönlündeki aday Tevfik Göksu

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin gazetecilerle bir araya geldiği buluşmasından notlar aktardığı bugünkü yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yerel seçimlerde AKP’nin düşündüğü isimlere ilişkin edindiği kulislere yer verdi.

“Kabaktepe'nin konuşmasının ve soruların önemli bir bölümü de yerel seçimler-İmamoğlu eleştirileri üzerine oldu” diyen Erkin, “Belki AKP İl Başkanı ısrarlı bir şekilde sorulan ‘Yerel seçimde adayınız kim olacak?’ sorusuna yanıt vermedi ama 30'dan fazla gazetecinin olduğu ortamda özellikle Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun isminin sıkça geçtiğini söyleyebilirim” diye yazdı.

Göksu isminin Milli Görüş geçmişi nedeniyle öne çıktığını belirten Erkin, ''İstanbul yönetiminin Milli Görüş ağırlıklı olması Tevfik Göksu ismini, adı geçen diğer eski bakanlar Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu ve Süleyman Soylu‘ya göre daha fazla öne çıkarıyor. Bakalım Beştepe ve AKP içindeki güç dengeleri nasıl bir karar alacak?'' dedi.

Erkin yazısında ayrıca CHP’ye, “Buradan ‘iç tartışmalar’ yaşayan CHP ve ittifaka duyurmakta fayda var: Gördüğüm; 31 Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimle ilgili bayramdan sonra sahaya çıkacaklarını ilan eden bir AKP var! Sloganları da belli: Yeniden İstanbul! Bunu bilerek CHP'nin iç tartışmalardan hemen uzaklaşması gerekiyor” diye seslendi.