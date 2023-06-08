CHP içinden isyan: Bu MYK ile biz yerel seçimlere mi gideceğiz, gözünü seveyim!

CHP'nin önceki dönem Grup Başkanvekili Engin Altay, teklifin kendisine yeniden geldiğini dile getirdi.

Altay, "çekilmesini bilmek lazım" diyerek bu teklifi reddettiğini duyurdu.

Partisine yönelik eleştirilerde bulunan Altay, "Çekilmemesi lazım gelen bir kişi vardı, Ali Öztunç. O da tasfiye edildi" dedi.

Altay, "Bu seçime 'başarı' diyenin aklından şüphe ederim. Bu MYK ile biz yerel seçimlere mi gideceğiz, gözünü seveyim!" ifadesini kullandı.

Altay'ın Sözcü'den İsmail Saymaz'a yaptığı açıklama şöyle:

Neden görev almadınız?

Ben 10 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Partim seçim kaybetti. Kazansak TBMM Başkanı olacaktım. Öyle bir hevesim vardı. Bu tablodan sonra, “Hem grup başkanvekili hem meclis başkanvekili ol” dedi arkadaşlar, kabul etmedim.

Neden?

Çekilmeyi bilmek lazım. Çekilmek lazım. Örgütü rahatlatmak lazım. Ama “Yeni yüzler gelsin” derken, yeni MYK gibi olmaması lazım tabi.

“Çekilmek lazım” cümlesini seçim sonuçlarıyla bağlantılı söylüyorsunuz değil mi?

Tabi yani. Partiyi temsil ettik. Parti için mücadele verdik. Parti adına laf söyledik. Seçimi kaybettiysek benim gibi arkadaşların bir kenarda durmasını bilmesi lazım diye düşünürüm.

Bu görüşünüzü partide de söylediniz mi?

Genel başkanın yanında söyledim. “Çekilmeyi bilmek lazım”ı kendisine de söyledim. Kendisi için “Sen çekil” diye söylemedim ama “Ben 10 yıl yaptım. Çekilmeyi bilmek lazım” dedim. Ayrıca meclis grubunda da söyledim.

Sizin dışınızda çekilen…

Benim dışımda kendi isteğiyle çekilen kimse yok.

Neden?

Bilemem.

Çekilmesi gerekenler yok muydu?

Vardı tabi. Zaten MYK üyelerinin tamamı istifasını verdi genel başkana. Çekilmemesi lazım gelen bir kişi vardı, Ali Öztunç. O da tasfiye edildi.

Çekilme sözünüz Kılıçdaroğlu için de geçerli mi?

Şimdi o gün değil. Kemal Bey'in tasarruflarını tümüyle görmemiz lazım.

Seçim sonucuna başarı demek mümkün mü?

Değil. Bu seçime “başarı” diyenin aklından şüphe ederim.

CHP nasıl bir ders çıkarmalı?

CHP ciddi bir iç muhasebe yapmalı. Ama gerçek anlamda iç muhasebe, tepeden tırnağa muhasebe.

MYK'daki değişiklik yeterli mi?

Yeterli değil, nasıl yeterli olsun.

Kurultay yerel seçimden önce mi yapılmalı, sonra mı?

Kesinlikle seçimden önce yapılmalı. Genel başkana söyledim. Kurultay yerel seçimden önce yapılmazsa bir fecaattir.

Katıldığım son MYK'da söyledim. “Kurultayı yerel seçimlerden önce yapmalısınız” dedim.

Kurultay seçimden sonraya bırakılırsa ne olur?

Doğru olmaz. Parti yerel seçimde aradığı heyecanı bulamaz. Genel başkanımızla devam edebiliriz. Buna karar verecek olan kurultaydır. Ama bunun parti yönetimi var, parti meclisi var, MYK'sı var. Bu MYK ile biz yerel seçimlere mi gideceğiz, gözünü seveyim!