Aytun Çıray: Ümit Özdağ'ı istifaya zorlayarak parti kurmasını kim sağladı?

İYİP'ten istifa eden eski milletvekili Aytun Çıray, "Ümit Özdağ ile işbirliği yapması için herkes Kılıçdaroğlu'nu teşvik etmedi mi? Ümit Özdağ'ı istifaya zorlayarak parti kurmasını kim sağladı? Sinan Oğan'ı Tayyip Bey'le anlaşıncaya kadar yere göğe sığdıramayanlar kimlerdi?" diye sordu.

Çıray, İYİP Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın, "Kılıçdaroğlu’nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum" sözlerini de eleştirdi.

Twitter'dan yaptığı açıklamaya, "Sussam gönül elvermez" diye başlayan Çıray, şunları kaydetti:

"Bir Genel Başkanı istifaya davet etmek... Karşısına aday olanları desteklemek gayet doğal. Ancak; onu bir "ajan" seviyesine indirgemek insafsızlık, vicdansızlık, iftira. Bunu seçim öncesi açıklamamak ise suça iştirak. Üstelik... Buna delil olarak da merhum Baykal'a yapılan komployu göstermek ise deli saçması. Sonuçta komplocular yakalandılar ve ceza bile aldılar.

'Ümit Özdağ'ı, istifaya zorlayarak parti kurmasını kim sağladı?'

Ümit Özdağ ile işbirliği yapması için herkes Kılıçdaroğlu'nu teşvik etmedi mi? Peki Ümit Özdağ'ı, istifaya zorlayarak parti kurmasını kim sağladı? Diğer yandan aslında Özdağ tarafından anında duyurulan... Yazılıp çizilen... Yani gizli olmayan “gizli protokolü" niye herkes ilk defa duymuş gibi yapıyor? Sinan Oğan'ı Tayyip Bey'le anlaşıncaya kadar yere göğe sığdıramayanlar kimlerdi?

MAK, "İYİ Parti % 13 oy alsaydı Kılıçdaroğlu kazanacaktı" dedi. Peki Akşener masadan kalkıp oturunca oyları nereden nereye düştü acaba? Araştıran oldu mu? Demek istediğim... Siyasi ahlâkın bu kadar tefessüh ettiği bir dönem yaşamadım. Herkes her şeyden sıyrılacağı bir "abalı" bulmuş vurup duruyor. Kısacası... Tayyip Bey'in bu uzun iktidarından bilerek veya bilmeyerek herkes sorumlu."