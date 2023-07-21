Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e bir tazminat davası daha

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Jahrein lakabıyla ünlenen Ahmet Sonuç hakkında bir tazminat davası daha açacaklarını, ayrıca hakaret suçundan suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Çelik yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Saldırganlık ve hakaret yoluyla istediklerini elde edebileceğini ve insanları sindirebileceğini düşünen, eleştiri ve hakaret ayrımını yapamayan, gün geçtikçe bayağılaşan, hedef aldığı kişilere yönelik olarak yaptığı hakaret kapsamlı yakıştırmalar ile kendisini tasvir ettiğinin ayrımına varamayan, Ahmet Sonuç (Jahrein) isimli kişi hakkında; Bugünkü ahlaksız hakaretleri nedeniyle de derhal tazminat davası açacağız! Öncekilerde de olduğu üzere, elde edilecek tazminat miktarı öğrencilere burs olarak dağıtılmak üzere... Ayrıca, hakaret suçundan suç duyurusunda bulunacağız.. Densizliklerin hesabını mutlaka soracağız.."