Ayşenur'u başına 4 kez ateş ederek öldüren sevgilisi: Kazayla oldu

Eskişehir'de erkek kuaförü olan Hasan F., 17 Aralık 2022'de 4 ay önce ayrıldığı Ayşenur Çolakoğlu (21) ile Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki evine gitti. Hasan F. burada tabancayla Çolakoğlu'nun başına 4 el ateş etti. Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur Çolakoğlu hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, polis tarafından gözaltına alınan Hasan F., adliyeye sevk edildiği sırada, "Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü" dedi. Savcılık sorgusunun ardından Hasan F. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Evde bulunan arkadaşı Muhammet Ali F. (21) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddianame hazırlandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Hasan F. ile arkadaşı Muhammet Ali F. hakkındaki soruşturmasını tamamlayıp iddianame hazırladı. İddianamede, "Hasan F. ile Ayşenur arasında bir süre gönül ilişkisi olduğu, kıskançlık nedeniyle aralarının bozulduğu, bu nedenle ara ara ayrılıp yeniden barıştıkları" belirtildi. Ayşenur’un bu nedenlerle ayrıldığı ancak Hasan F.'nin bunu kabullenmeyip ısrarla görüşmek istediği ifade edilen iddianamede, olay günü anlatıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Ayşenur Çolakoğlu’nu 4 kez ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Hasan F. hakkında "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme suçu"ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ruhsatsız tabanca taşımak ve kullanmak suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hasan F.'ye yardım ettiği söylenen diğer şüpheli Muhammet Ali F. hakkında ise "yardım etme" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede yer alan sanık Hasan F. ifadesinde, Ayşenur’un elinden silahı almaya çalışırken kazayla ateşlendiğini öne sürdü. Yaklaşık 10 aydır sevgili olduklarını anlatan Hasan F., "Ayşenur’un elinden silahı almaya çalıştığım sırada silah seri şekilde ateşlendi. Olay kaza ile oldu" ifadelerini kullandı.

Hasan F.'nin arkadaşı olan Muhammet Ali F. ise ifadesinde, "Olay günü evde Ayşenur ve Hasan F. normal bir şekilde sohbet ettiler. 10 dakika beraber oturduktan sonra ben diğer odaya geçtim. Uyuduğum sırada silah sesine uyandım. Odadan çıktığımda Hasan F.'nin elinde silah olduğunu gördüm. Kendisine zarar vermesin diye elinden silahı aldım. Mutfak dolabının üzerine koydum. Hasan F., 'boğuşuyorduk, silah ikimizin arasında patladı' şeklinde bir şeyler söyledi. Hasan F. 112’yi aradı" dedi.

Sanıkların yargılanmasına Eylül ayında başlanacak.