Ayşenur Yazıcı'dan Küba'yla dayanışma çağrısı: Dayanışma ablukadan güçlüdür

José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD), 21 Kasım’da yaptığı duyuruda Küba’nın aşılama çalışmalarını yapabilmesine ve salgını yenebilmesine destek sunmak adına en çok ihtiyaç duyduğu malzemeleri sağlamak ve Küba halkına göndermek için bir dayanışma kampanyası başlattığını açıklamıştı.

Dayanışmaya katkılar çoğalırken, Küba'ya destek çağrısı yapanların da sayısı artıyor.

Sunucu ve yazar Ayşenur Yazıcı da herkesi Küba'ya temel tıbbi malzemelerin gönderileceği dayanışma kampanyasına katılmaya çağırdı.

Yazıcı, dayanışma çağrısında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili insanlar, Küba yaklaşık 60 yıldır Amerika’nın ve emperyalizmin yürüttüğü saldırgan politikalar ve ambargo karşısında çok zorluk çekiyor. Mazlum, ihtiyacı olan dünyanın her yerinde mazlumdur. İhtiyacı olmanın dili, dini, ırkı yoktur, insan olmaktır. Küba, pandemi süresince, yaklaşık 20 ülkede, özellikle de Afrika’da 2 binden fazla sağlık personeliyle çok büyük hizmetler ve yardımlar yapmıştır. Kübalıların da iyi olmaları ve savaşlarına iyi olarak devam edebilmeleri için, Küba’ya maske, şırınga, tıbbi eldiven ve sonda tedarik etmek istiyoruz. Dayanışmaya sizleri de çağırıyoruz. Çünkü dayanışma ablukadan güçlüdür.”