Ayşe Yaltırım’ın sergisi Kadıköy NHKM'de yarın açılıyor

Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi ressam Ayşe Yaltırım’ın farklı tarzlarda ürettiği, son dönem çalışmalarının yer aldığı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. 24 Eylül tarihinde açılacak olan sergi 22 Ekim tarihine kadar görülebilir.

Ayşe Yaltırım 1936 yılında İstanbul, Kadıköy'de doğdu. Sanatçısı çok bir aile çevresinde büyüdü. Klasik resim çalışmalarına 13 yaşında ilk Türk kadın ressamlarından olan anneannesi Celile Hanım ile başladı. Dayısı Nâzım Hikmet’ten resim çalışmaları konusunda büyük teşvik ve destek aldı. Ankara DTCF'deki Arkeoloji eğitimini yarım bıraktı. Yaltırım, Celile Hanımdan aldığı sağlam desen bilgisinin ürünü resimleri, zaman içinde serbest çizgiler ve canlı renklerden oluşan kompozisyonlara dönüştü. Uzun yıllar kendisi için resim yapan ve ilk sergisini 1993 yılında açan sanatçı günümüze dek kişisel sergiler açtı ve karma sergilere katıldı.

Açılış: 24 Eylül Cuma saat 18:00-20:00

Ziyaret Günleri: Pazartesi-Pazar

Ziyaret Saatleri: 11:00 – 19:00

Adres: Osmanağa Mahallesi, Ali Suavi Sokak No: 7 Kadıköy /İstanbul Telefon: 0216 414 22 39