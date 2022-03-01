Ayşe Yaltırım'dan 'Ve Kadınlar' sergisi

Sanatçı Ayşe Yaltırım’ın "Ve Kadınlar…" başlıklı resim sergisi İstanbul Küçükçekmece’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla sanatseverlerle buluşuyor.

Sanatçının farklı stillerde ürettiği 7 Mart’ta Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılacak sergisini 10 Nisan'a kadar gezebilmek mümkün.

Ayşe Yaltırım kimdir?

Ayşe Yaltırım 1936 yılında İstanbul, Kadıköy'de doğdu. Sanatçısı çok bir aile çevresinde büyüdü. Klasik resim çalışmalarına 13 yaşında ilk Türk kadın ressamlarından olan anneannesi Celile Hanım ile başladı. Dayısı Nâzım Hikmet’ten resim çalışmaları konusunda büyük teşvik ve destek aldı. Ankara DTCF'deki Arkeoloji eğitimini yarım bıraktı. Yaltırım, Celile Hanımdan aldığı sağlam desen bilgisinin ürünü resimleri, zaman içinde serbest çizgiler ve canlı renklerden oluşan kompozisyonlara dönüştü. Uzun yıllar kendisi için resim yapan ve ilk sergisini 1993 yılında açan sanatçı günümüze dek kişisel sergiler açtı ve karma sergilere katıldı.