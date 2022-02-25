'Şiddete, sömürüye, soygun düzenine son vermek için 8 Mart’ta buluşuyoruz!'

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için buluşma çağrısı yaptı.

Komünist Kadınlar ve Kadın Dayanışma Komiteleri imzalı eylem çağrısında, "Kadınlar, dün olduğu gibi bugün de haksızlıklara seyirci kalmıyor, sahte çözümlere kanmıyor! Sömürüyü, şiddeti ortadan kaldırmak, bu soygun düzenini tarihin karanlık çöplüğüne göndermek için ayağa kalkıyor!" denildi.

Yeni buluşma noktalarının ekleneceğinin belirtildiği açıklama şöyle:

"Bize müjde diye sundukları asgari ücret, fahiş elektrik, doğalgaz faturaları ve yüksek enflasyon ile çoktan eridi.

Bunca çalışıp didinmeye rağmen en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamaz hale geldik, yoksullaştık!

Kadınlar, dün olduğu gibi bugün de haksızlıklara seyirci kalmıyor, sahte çözümlere kanmıyor!

Sömürüyü, şiddeti ortadan kaldırmak, bu soygun düzenini tarihin karanlık çöplüğüne göndermek için ayağa kalkıyor!

8 Mart Salı günü,

• 18.00’de Çanakkale’de Golf Çay Bahçesi yanında ve Eskişehir Doktorlar Caddesi’nde

​• 19.30’da İzmir Bayraklı Sevgi Yolu’nda

​• 20.00’de İstanbul Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda buluşuyoruz!

ZİNCİRLERİ KIRA KIRA GELİYORUZ!"