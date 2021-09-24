'Ayşe' sergisi Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde

Kendisini “ressam” yerine “marifetli” olarak tanımlamayı tercih eden Ayşe Yaltırım'ın son dönem çalışmalarının yer aldığı sergi bugün çok sayıda izleyicinin katılımıyla İstanbul Kadıköy’deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde (NHKM) açıldı.

İlk sergisini 1993 yılında açan Yaltırım, sergi açılışında yaptığı konuşmada kendisinin karantina günlerini bir fırsata çevirerek resim çalışmalarını yoğunlaştırdığını ve serginin de bunun bir ürünü olarak ortaya çıktığını söyledi. 84 yaşındaki Yaltırım, üretkenliğini daha çok “marifetlilik” olarak tarif ettiğini ve çevresindeki her objeye “bundan ne yapabilirim” diye bakarak ürünlerini ortaya çıkarttığını anlattı.

Yaşına ve bir dizi rahatsızlığına karşın “her şeyin üstüne gittiğini” anlatan Yaltırım, kapanma döneminde de resim yaparak “direndiğini” ifade etti. Ayşe Yaltırım gündelik yaşamından aktardığı anekdotlar ve yaptığı esprilerle açılışa katılanları gülümsetti.

Yaltırım’ın oğlu fotoğraf sanatçısı-akademisyen Murat Germen, annesinin üretim sürecini tarif ettiği konuşmada, Yaltırım’ın nenesi Celile Hanım’ın onun üzerindeki etkilerine değindi. İlk Türk kadın ressamlarından, Nâzım Hikmet’in annesi Celile Hanım’ın bağımsız kişiliği ve direnişçi karakterine vurgu yapan Germen, Yaltırım’ın sanatının özgür niteliğinden ve “her objeden bir ürün çıkarma” özelliğinin de yaratıcı seçiciliğinden kaynaklandığından bahsetti.

‘Nâzım Hikmet istismar ediliyor'

Açılışa katılanların Nâzım Hikmet hakkındaki sorularına Yaltırım, kendisinin dayısını sınırlı bir zaman aralığında tanıma fırsatı bulduğunu, ancak onunla paylaştıklarını ya da onunla ilgili bildiklerini kayıt altına aldığını söyledi. Yaltırım, Nâzım Hikmet’in kendi zamanında olmadığı kadar çok popülerleştiğini ve herkesin onun üzerinden hikayeler yazdığını ve ismini istismar ettiğini ifade ederken kendisinin buna duyduğu tepki nedeniyle yazdıklarını yayımlamayı tercih etmediğini ve oğlu Murat Germen’e verdiğini belirtti. Özellikle son dönemde Celile hanımla ilgili fazlasıyla magazinel şekilde piyasaya sürülen ürünlerin/içeriklerin çok canını sıktığını belirten Yaltırım’ın ardından Germen de bunların hiçbirine prim verilmemesini istediklerini söyledi.

‘Mezar konusunun tartışılması yanlış'

Murat Germen ayrıca son dönemde yeniden gündeme gelen “Nâzım’ın mezarının Türkiye’ye getirilmesi” konusunda aile olarak çok hassas olduklarını ve buna hiç sıcak bakmadıklarını, büyük şairin mezarının bulunduğu Novodeviçye mezarlığının ona yakışır bir ebedi mekan olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Kadıköy NHKM’de 22 Ekim’e kadar devam edecek olan sergi her gün 11:00-20:00 saatleri arasında gezilebilir.