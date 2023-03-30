Ayşe Özkiraz tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini "pratisyen hekim" olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan ve hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz'ın beşinci duruşmasında tahliyesine karar verilmişti.

Tahliye olduktan sonra ATV habere konuşan Özkiraz, "Tahliye olduğum için çok mutluyum. Aileme kavuştum. Kamuoyunu böyle bir şeyle meşgul ettiğim için üzgünüm. Yaptığım bir hata bunun bedelini orada yatarak da ödedim. Bu yaşta ceza aldım. Belki de orası benim için büyük bir sınav büyük bir dersti. Ben gerçekten dersimi aldım" dedi.

Yaşananlara dair açıklamada bulunan Özkiraz, şöyle konuştu:

"Doktor olmak çocukluk hayalimdi. Asıl amacım ve nedenim kesinlikle maddi kazanç sağlamak değildi. Çocukluk hayalimdeki ortamı görmekti. Ben gerçekten doktor olabilir miyim, doktor olduğumda bu ortamda bulunabilir miyim? Bunu yaptım. Sonrasında bazı şeylere inandırmak için yalan sarmalına takıldım. Yalan sarmalından da çıkamadım.



Ne yaptıysam kendime yaptım. Bu raddeye kadar geleceğini kesinlikte tahmin etmedim. Sonraki seneye de kazanacağımı ve normal bir şekilde devam edeceğini düşünüyordum. Pişmanım. Bir daha böyle bir şey yapmam, yapamam.

Sınavlarıma alışıyorum. Cezaevinde zor şartlarda, çoğu şeyim yeterli değildi. Soru çözdüm. Kitaplar okumaya çalıştım. Paragraflar çözdüm. Sınav başvurumu da yaptım 17 Haziran'ı bekliyorum. Dilerim Tıp Fakültesi'ni kazanacak bir puanım olur. Hem kendim gururlanırım. Her şeyden önce Tıp Fakültesi öğrencisi olduğuma inanırım. Ailemi de gururlandırırım. Herkesten özür diliyorum."