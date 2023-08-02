Ayşe Özgecan Usta'nın şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme

5 Şubat 2021'de meydana gelen olaya göre Ayşe Özgecan Usta (28), Ankara'dan Zonguldak İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta yaşayan erkek arkadaşı B.C.A.'nın (35) yanına gitti.

DHA'da yer alan habere göre, 8'inci kattaki dairenin terasından düşen Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Usta'nın erkek arkadaşına "Kendimi atacağım" diyerek terasa yöneldiği iddia edilmişti.

Gözaltına alındıktan sonra ev hapsiyle serbest bırakılan B.C.A. hakkında intiharı öngörebileceği ancak engellemediği gerekçesiyle "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. B.C.A.'nın ev hapsi daha sonra imzayla adli kontrol şartına çevrildi.

Bilirkişi raporunda erkek arkadaşı kusurlu bulundu

Olayın meydana geldiği evde, 14 Nisan'da, Usta'nın ailesi ve taraf avukatlarının katılımıyla bilirkişi heyeti keşif yaptı. Bilirkişi raporunda B.C.A. kusurlu bulundu. Raporda, "B.C.A'nın, Özgecan Usta'nın psikolojik sorunları olduğunu bilmesine rağmen 'Kendimi atacağım' şeklindeki ikazını idrak etmediği ve ciddiye almadığı, bunun sonucunda olaya müdahalede geç kaldığı, yaşanan gecikme sebebiyle olayın meydana gelmesini engellemediği tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kapısını kilitleyerek gitmesini engellemiş

Önceki duruşmalarda, Usta'nın ailesi ve avukatı ise kızlarının evden gitme isteğine karşılık sanığın evin kapısını kilitleyerek engellediğini, bu sebeple de "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan yargılanmasını talep etti. Zonguldak 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi ise sanık hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, hakim kararıyla yapılan suç duyurusunun soruşturmasını tamamlayıp ek iddianame hazırladı. İddianamede "çiftin evlilik meselesinden tartıştıkları belirtilip, Usta'nın 5 Şubat 2021'de gece saatlerinde evden ayrılmak istediği, sanığın Usta'yı engellediği" ifade edildi.

11 yıla kadar hapis istemi

Hazırlanan ek iddianame B.C.A.'nın Ayşe Özgecan Usta'nın intiharını öngörmesine rağmen engellemediği iddiasıyla "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar yargılandığı davayla birleştirildi. Hakkında toplam 11 yıla kadar hapis istemiyle sürecek davada sanık B.C.A. ilerleyen günlerde tekrar hakim karşısına çıkacak.