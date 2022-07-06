Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Geçen yıl 5 Şubat'ta Zonguldak İncivez Mahallesi Tahsin Sokak’ta meydana gelen olaya göre Ayşe Özgecan Usta, Ankara’dan Zonguldak’ta yaşayan sevgilisi Bartu Can Akkışla’nın yanına gitti. İddiaya göre çiftin tartışmasının ardından Usta sevgilisine “Kendimi atacağım” diyerek terasa yöneldi. 8’inci kattaki dairenin terasından düşerek ağır yaralanan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Bartu Can Akkışla gözaltına alındı. Akkışla ifadesinde evlilik konusunda tartıştıklarını, Usta’nın terasa çıktığını, tutmaya çalıştığını ancak kurtaramadığını iddia etti. Akkışla için elektronik kelepçe takılarak ev hapsi tedbire uygulanması karar verildi.

İddianame tamamlandı

DHA'nın haberine göre Cumhuriyet Savcılığı’nın olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, Bartu Can Akkışla’nın olay tarihinde 21 aydır birlikte olduğu sevgilisi Usta’nın "daha önce intihara teşebbüs ettiğini bildiğinin kabulü gerektiği" belirtildi.

İddianamede "Kendimi atacağım" diyerek Usta’nın terasa çıktığı ancak Akkışla’nın hemen ardından terasa gitmediği belirtildi.

Savcılık Akkışla’nın "Ayşe Özgecan Usta’nın intihar girişiminde bulunma ihtimaline karşı yeterli dikkati göstermediği" gerekçesiyle "taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediğini belirterek 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti.