Ayrancı'da ABD'ye ve rant projesine tepki

Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nin Atatürk Orman Çiftliği arazisine hukuksuz bir şekilde yerleşmesi uzun süredir tartışma konusuydu. Ancak eski binanın bizzat ABD tarafından bir rant alanına dönüştürülmesi, binanın bulunduğu Remzi Oğuz Arık Mahallesi'nde ve Ayrancı semti genelinde büyük rahatsızlığa sebep olmuş durumda.

TKP Ankara hesabından "Ankara ABD'in çiftliği değildir" açıklamasından sonra bugün TKP Ayrancı Semt Evi dekonuyu takibe aldıklarını açıkladı.

TKP Ayrancı Semt Evi'nin hesabından bugün yayınlanan "ABD ve rantiyeler, Ayrancı'dan elinizi çekin!" başlıklı açıklamada şunlar söylendi:

"Ayrancı’da ABD Büyükelçilik binasının ABD tarafından satışa çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Çukurambar’da Büyükelçiliğe yeni bir bina tahsis edildiği halde ABD'nin burayı kendi malı gibi satabilmesine Ayrancı semtinde tepki var. Araziyi rezidans, otel, AVM inşa ederek ranta açmak isteyenler ise şimdiden ellerini ovuşturuyorlar.

Kent deyince gözleri sadece dolar gören ulusal ve uluslararası piyasa aktörlerini uyarıyoruz: Uğursuz hesaplarınız karşısında Ayrancı’nın kamucu ve yurtsever halkını bulacaksınız!

TKP Ayrancı Semt Evi konuyu hukuksal ve ekonomik tüm yönleriyle incelemek üzere bir çalışma başlattı. Ayrancı’da rant peşinde olanlara göz açtırmayacağımızı, emperyalistler ve işbirlikçileri ile mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi ilan ediyoruz."