TKP'den Büyükelçilik binasının satışa çıkarılmasına tepki: Ankara ABD'nin çiftliği değildir!

ABD'nin Ankara'daki Büyükelçilik Binası yaklaşık bir yıl önce Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki yeni yerine taşınmıştı. Atatürk Bulvarı üzerindeki tarihi binasının ise satışa çıkarıldığı öğrenildi.

Satışa TKP'den de tepki geldi. TKP Ankara İl Örgütü'nden yapılan açıklamada "O binanın ABD'nin cebine tek kuruş koyacağı bir şekilde satılmasına izin vermeyeceğiz ama bununla da yetinmeyeceğiz. Sizi önce o binalardan, sonra da memleketten kovacağız, mutlaka!" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Bu küstah açıklamayı yapanları ve iktidarı uyarıyoruz!

Ankara ABD'nin çiftliği değildir

ABD'nin Ankara'daki büyükelçilik binası geçtiğimiz yıl Atatürk Orman Çiftliği arazisinin yağmalanması sonucu yapılan yeni yerine taşındı.

Şimdilerde basından öğreniyoruz ki, daha önce defalarca kapısına dayandığımız, halk düşmanı türlü operasyonların merkezi olan Atatürk Bulvarı'ndaki eski elçilik binası ABD tarafından satışa çıkarılacakmış.

Haberlerde bu had bilmez, küstah açıklama "arazi Ankara'nın en değerli yerinde", "değeri çok yüksek", "acaba ABD hangi talipliye satış yapacak" yorumlarıyla sunuldu.

Bu kadarı da fazla!

Hukukçular ve mimarlar bu adımın hiçbir meşruiyeti olmadığını şimdiden duyurdular ancak bu tavır sadece hukukla açıklamayacak bir yön taşıyor.

Memleketi sömürgesi olarak gören ABD'nin bu had bilmez çıkışı gücünü AKP iktidarının kendi ürünü olmasından, bu hadsizliğe tek bir yanıt verilmeyeceğine dair yanılgısından alıyor.

O binada yapılan planların sonuçlarından biridir bugün Türkiye'de emekçilerin yaşadığı derin yoksulluk ve 22 yıldır halkımızın başına musallat olan iktidar.

O binanın ABD'nin cebine tek kuruş koyacağı bir şekilde satılmasına izin vermeyeceğiz ama bununla da yetinmeyeceğiz.

Sizi önce o binalardan, sonra da memleketten kovacağız, mutlaka!