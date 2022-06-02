'Aynı bira kutusuyla farklı yerde görüntü çekiyorlardı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı'ndaki eylemcilerle ilgili "Düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük" şeklindeki açıklaması söz konusu iddiayı yeniden gündeme getirdi.
Söz konusu iddia daha ilk günlerde çürütülmüş, Erdoğan'ın "Görüntüler elimizde, yayınlayacağız" dediği görüntüler, hiçbir zaman ekranlara getirilememişti.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, daha öne sürüldüğü ilk anda çürütülen iddianın perde arkasını yazdı: