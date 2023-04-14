AYM'den Sivas katliamında çakmağı çakan sanığa tahliye yolu açan karar

Sivas Katliamı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Yunis Karataş, "koşullu salıverme" hükümlerinden yararlanmak için başvurdu. Başvuruyu değerlendiren Sivas İnfaz Hâkimliği, "terör suçlusu" olduğu için Karataş’ın koşullu salıverme hükümlerinden yararlanamayacağına karar verdi. Yunis Karataş, bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

'Terör suçlusu sayılamaz'

Yunis Karataş’ın başvurusunu inceleyen AYM, koşullu salıverme hükümlerinin uygulanamayacağı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının terör suçluları yönünden ölünceye kadar devam edeceği ancak Karataş’ın "terör suçlusu" sayılamayacağı sonucuna vardı.

Sivas Katliamı’nda ortada bir terör örgütü olmadığı ve terör örgütü olmadan terör suçlusu olunamayacağı tespitini yapan AYM, Karataş hakkında verilen kararda "suçta ve cezada kanunilik" ilkesinin ihlal edildiğine hükmetti.

Karataş’ın yangının çıkmasını sağlayan çakmağı çakan kişi olduğu ileri sürülmüştü.