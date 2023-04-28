AYM’den kadınlar için soyadı kararı

Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu’nda yer alan ve kadının evlenmeden önceki soyadını kullanmasını engelleyen kanun hükmünü iptal etti. AYM’nin bu kararı uyarınca kadınların evlilik öncesindeki soyadlarını tek başına kullanabilmeleri için dava açmasına gerek kalmayacak.

Kararın gerekçesinde, erkeğin doğumla kazandığı soyadını ömrü boyunca kullanması mümkün iken, aynı hakkın kadına tanınmamasının eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Kadın, erkeğin soyadını almak zorunda kalmayacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına atıfta bulunularak, AİHM'in bu konuda farklı muamele nedeniyle ihlal kararları verdiği hatırlatıldı. Buna göre, kadınlar evlendikten sonra artık erkeklerin soyadını almak zorunda kalmayacak.

İstanbul 8'inci Aile Mahkemesi, "Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir” düzenlemesinin iptaline karar verilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Hükmü oy çokluğu ile iptal eden Yüksek Mahkeme, iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti.