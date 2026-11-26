Anayasa Mahkemesi (AYM), Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin yaptığı bireysel başvuruyu "dayanaktan yoksun olduğu" iddiasıyla reddetti.

Milliyet'te yer alan habere göre, İmamoğlu, tutuklama tedbirinin hukuki olmadığı, tutukluluğun makul süreyi aştığı, soruşturma dosyasına erişiminin kısıtlandığı, sulh ceza hâkimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmadığı, tutukluluk incelemesi sonuçlarının kendisine tebliğ edilmediği ve tutukluluğun devamına ilişkin karara yaptığı itirazın incelenmediği gerekçeleriyle AYM'ye başvurmuştu.

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