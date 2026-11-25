Danıştay, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaline ilişkin mahkeme kararını oy birliği ile onadı.

Danıştay 8'inci Dairesi'nin diploma iptaline ilişkin, İmamoğlu'nun avukatlarınca yapılan temyiz başvurusunu reddetmesiyle karar kesinleşmiş oldu.

İktidara yakın Sabah gazetesi, Danıştay kararını henüz Ulusal Yargı Ağı Projesi'ne (UYAP) yüklenmeden önce 19 Kasım'da duyurmuş, Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, karara ilişkin, "Ekrem İmamoğlu diploma davasında, UYAP’a düşmeyen kararı Sabah gazetesi yayımlıyor! Bir tarafta Danıştay, diğer tarafta tetikçi gazete! Ne desek az, ne söylesek boş! Yarına kalır, yanınıza kalmaz!" açıklamasını yapmıştı.

Öte yandan İmamoğlu için bu karar cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunun kapanması anlamına geliyor. Türkiye'de cumhurbaşkanı adaylığı için 4 yıllık lisans diploması şartı aranıyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun 1994 yılında İstanbul Üniversitesinden aldığı lisans diplomasının sahte olduğuna suçlamasıyla Şubat 2025'te soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu gözaltına alınmadan bir gün önce ise, 18 Mart 2025'te üniversitenin Yönetim Kurulu diplomayı "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal etmişti.

İstanbul Üniversitesi tarafından alınan diploma iptali kararını daha önce İstanbul 5. İdare Mahkemesi ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi de "hukuka uygun" bulmuştu.

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