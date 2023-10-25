AYM'den Can Atalay için 'hak ihlali' kararı

Anayasa Mahkemesi, Gezi davası tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Kararda AYM’nin 9 üyesi ‘hak ihlali’ yönünde oy kullanırken 5 üye ret oyu kullandı. Bir üye de mazeretli olarak oylamaya katılmadı. Karar Can Atalay’ın tahliyesinin de önünü açıyor. Atalay’ın avukatlarının önümüzdeki günlerde tahliyesi için başvuruda bulunması bekleniyor.

Dosyanın yeniden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ele alınacağı öğrenildi.

Bakan Tunç: Henüz gerekçeli karar açıklanmadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin karara ilişkin soruları üzerine "Karar daha yeni. Henüz gerekçeli karar açıklanmadı. Gerekçeli kararı gördükten sonra bir açıklama yapmak gerekir" ifadesini kullandı.

"Hak ihlali kararı Meclise dönüş anlamına mı geliyor?" sorusuna Tunç, "Anayasa Mahkemesinin, eğer bir hak ihlali kararı varsa, gerekçeli kararı okumamız lazım. O gerekçeli karar doğrultusunda işlem yapılır" yanıtını verdi.

14 Mayıs 2023’teki genel seçimlerde TİP'ten aday olan Can Atalay, Hatay’dan milletvekili seçilmiş ancak tahliye edilmemişti.