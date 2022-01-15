AYM üyeliği için Meclis'e önerilecek üç isim belli oldu

Türkiye Barolar Birliği, (TBB) Anayasa Mahkemesi üyeliği için 32 aday adayı arasından 3 ismi bugün yapacağı seçimle belirledi.

Gazete Duvar’dan Müzeyyen Yüce’nin haberine göre bu isimler, Kenan Yaşar, Zülal Erdoğan ve Talat Göğebakan olarak belirlendi.

Afyonkarahisar Baro Başkanı olarak görev yaparken 2010 yılında Meclis tarafından AYM üyeliğine seçilen Celal Mümtaz Akıncı, yaş haddinden dolayı 31 Ocak 2022 tarihinde emekliye ayrılacak.

Anayasa'ya göre, 83 baro başkanı Akıncı'nın yerine 45 yaşını doldurmuş olan serbest avukatlar arasından üç aday belirliyor. Söz konusu üç aday arasından bir kişi ise Meclis'te yapılacak oylamada AYM üyeliğine seçilecek.

Türkiye Barolar Birliği’nin üç adayı belirlemek üzere 83 baro başkanının katılımıyla düzenlediği toplantı, TBB’de gerçekleştirildi.

Ankara’daki baro başkanları toplantısında belirlenecek üç aday için baro başkanlarının tek oy kullanma hakları varken, TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın oy hakkı bulunmuyor. Sabah 09.00’da başlayan seçimler 17.00’de sona erdi.