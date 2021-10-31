AYM keyfi erişim engeli kararlarına karşı yasa değişikliği istedi

Anayasa Mahkemesi sulh ceza hakimliklerince kimi haber, site ya da sosyal medya platformlarına getirilen erişim engeli kararlarıyla ilgili pilot bir karara imza attı.

Erişim engeliyle basın ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle yapılan 9 bireysel başvuru üzerine pilot bir karara imza atan mahkeme ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme kararın bir örneğinin de Meclis ve Adalet Bakanlığı'na gönderilmesine karar verdi ve bu konuda bir yasa değişikliğine gidilmesi gerektiğini vurguladı. AYM yeni düzenleme yapılması için benzer başvuruların görüşülmesini de 1 yıl süre ile erteledi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, başvurulardan 9’u üzerinden önemli bir pilot karara imza attı.

Anayasa Mahkemesi, sulh ceza hakimlerince pek çok habere ilişkin verilen erişim engeli kararlarının ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. İhlallerin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararların birer örneği ilgili sulh ceza hakimliklerine gönderildi. Ayrıca başvuruculara 8 biner TL tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı.

Yüksek Mahkeme bununla da yetinmedi. Mahkeme önünde benzer pek çok başvurunun bulunduğuna dikkat çekti. Bu dosyaların hepsinde ihlal kararı verilerek, erişim engellerinin kaldırılmasının sağlanabileceği ancak bu durumun yeni ihlallerin önüne geçmeyeceğini belirtti. Yeni hak ihlallerinin yaşanmaması için erişim engeli kararlarının dayanağı olan yasada değişiklik yapılması gerektiği vurgulandı. Bu nedenle kararın bir örneğinin Meclis ve Adalet Bakanlığı’na da gönderilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda Meclis’te gereken düzenlemenin yapılması için benzer başvuruların görüşmesi 1 yıl süreyle ertelendi.

Yeni düzenleme için öneriler

Kararda, yapılacak yeni düzenlemenin çerçevesi de çizildi. Buna göre; erişim engeli usulünün kapsamı hukuki ve yeterli açıklıkta olmalı. Erişim engeli için acil toplumsal ihtiyaç zorunluluğu getirilmeli. Kamu makamların müdahale sınırı ortaya konulmalı. Keyfi uygulamalara yol açmayacak güvenceler oluşturulmalı. Erişim engelli kararları istinaf ve temyiz denetimine açılmalı. Sulh ceza hakimlikleri erişim engeli kararlarına son çare olarak başvurmalı.

Bir yıl içinde yasal düzenleme yapılması isteniyor

Söz konusu pilot karar uyarınca 1 yıl içinde yeni yasal düzenleme yapılmazsa; Anayasa Mahkemesi önünde bekleyen ve bu sürede yapılacak olan tüm benzer başvurular için hak ihlali kararı verecek. AYM önünde 500 dolayında halihazırda “erişim engeli” konulu bireysel başvuru dosyası olduğu kaydediliyor.

Pilot karar nedir?

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurunun yapısal bir sorundan kaynaklandığını ve bu sorunun başka başvurulara da yol açacağını öngörmesi durumunda pilot karar usulüne başvuruyor. Yüksek Mahkeme bir ya da birkaç dosya belirleyerek, benzer başvurulara ilişkin tek bir karar veriyor. Bu kararda; yapısal sorunun ne şekilde çözüleceğine dair ilkelere yer alıyor. İdari mercilerin bu ilkeler çerçevesinde sorunu çözmesi isteniyor. Sorunun verilen sürede çözülmemesi durumunda Yüksek Mahkeme, tüm dosyaları topluca görüşerek, ihlal kararı veriyor.