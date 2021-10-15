'Adalet' raporu: Son 4 ayda 3 bin 262 kişi gözaltına alındı, 539 habere erişim engeli getirildi

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında yaşanan ihlalleri raporlaştırdı.

Rapora göre son dört ay içerisinde 120 toplantı ve gösteri yürüyüşüne müdahale edildi.

Çeşitli soruşturmalar kapsamında 3 bin 262 kişi gözaltına alınırken, 539 habere erişim engeli getirildi. 95 kadın öldürülürken, 72 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

‘İhbarların yüzde 74,5'i soruşturmaya değer görülmedi’

ANKA'dan Berkay Varol’un haberine göre, Bülbül, yıllara göre gelen suç ihbarındaki artışa da dikkat çekti. 2018 yılında 80 bin 866 ihbar gelirken, 2019'de 176 bin 380, 2020'de ise 200 bin 288 ihbar yapıldığına yer verdi. 2020 yılında yapılan 200 bin 288 ihbara vurgu yapan Bülbül, "141 bin 986'sında soruşturmaya yer olmadığına karar verilirken, 19 bin 622 ihbar ise soruşturmaya dönüştürüldü. Yani ihbarların yüzde 74,5'i soruşturmaya değer görülmedi" dedi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na göre 5 yıldır hak ihlali yok

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun bu yıl dahil son 5 yılda toplam 67 milyon TL'nin üzerinde bir bütçesinin olduğu belirtilen raporda, 2017 yılında hiçbir dosya hakkında hak ihlali kararı verilmediği; 2018, 2019 ve 2020 yıllarında ise yalnızca 375 dosya hükme bağlandığı, bu dosyalar hakkında da "incelenemezlik kararı" verildiğine dikkat çekildi.