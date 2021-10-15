Kadıköy'de 'Sabıka Holding' müdahalesi: 5 CHP'li gözaltına alındı

CHP’nin hazırladığı; “paravan şirketlerle karapara akladığı, nitelikli dolandırıcılık yaptığı, bürokrasi ve yargıya rüşvet verdiği” belirtilen Sezgin Baran Korkmaz ve holdingine ilişkin bilgilerin yer aldığı “SaBıKa Holding” isimli kitapçığı dağıtan CHP gençlik kolları üyeleri sivil polis engeliyle karşılaştı.

CHP İlçe Sekreteri Süleyman İşler'in de aralarında olduğu beş kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Gözaltına alınanlara destek için, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Doğuşcan Aydın Aygün ve CHP Kadıköy Gençlik Kolları Başkanı Can Günana da polis merkezine gitti.

Dün de, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü önünde broşürü dağıtmak isteyen 5 CHP Ankara İl Gençlik Kolları üyesi gözaltına alınmıştı. CHP’liler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı. (ANKA)