AYM kararını tanımamıştı: Akın Gürlek HSK'den sorumlu bakan yardımcılığı görevine atandı

Hakimlik yaptığı dönemde tartışmalı birçok davada verdiği kararlarla tanınan ve daha sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakan Yardımcılığı’na atanan Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan sorumlu bakan yardımcılığı görevine atandı.
Halk TV'de yer alan habere göre; Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'e, kritik bir görev daha verildi. Gürlek, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan (HSK) sorumlu bakan yardımcılığı görevine atandı.
Gürlek’in başkanı olduğu mahkemelerin bugüne kadar verdiği tartışmalı kararlar ise şöyle:
- Akın Gürlek’in başkanı olduğu mahkeme HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a 'örgüt propagandası' suçlamasıyla 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Bu ceza; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş’ın ana davasındaki verdiği ihlal kararından önce tahliye edilmesine rağmen, cezaevinden çıkamamasına neden oldu.
- Gürlek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya 2,5 yıl hapis cezası kararlarının altına da imza attı. Ayrıca, Akın Gürlek bir Barış Akademisyeni’ne "şehit yakını ziyaret etme cezası" verdi. Ancak daha sonra bu karar geri alındı.
- Gazeteci Can Dündar'ın gayrimenkullerine el koyma kararı da Akın Gürlek’in mahkemesinden çıktı.
- Arasında Selçuk Kozağaçlı'nın da bulunduğu ÇHD'li avukatların tahliye edilmesi üzerine İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi görevden alınmıştı. Bu mahkemeye Akın Gürlek atanmış ve yeni heyetle birlikte avukatlara hapis cezaları vermişti. Gürlek, duruşma sırasında sık sık avukatlarla tartışmaya girmiş, gizli tanığa yönlendirici sorular sormuştu.
- Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği Enis Berberoğlu kararını uygulamamasıyla da gündeme geldi. Anayasa Mahkemesi, MİT TIR'ları görüntülerini gazeteci Can Dündar'a verdiği iddiasıyla suçlanan, milletvekili seçilmesine karşın yargılamasına devam edilen ve milletvekilliği düşürülen Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine karar vermişti. Ancak Gürlek’in başkanı olduğu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, karara direnmişti. AYM'nin Enis Berberoğlu kararını yerine getirmeyen Akın Gürlek, terfi ettiririlerek birinci sınıf hâkim yapılmıştı.