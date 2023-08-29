AYM kararını tanımamıştı: Akın Gürlek HSK'den sorumlu bakan yardımcılığı görevine atandı

Hakimlik yaptığı dönemde tartışmalı birçok davada verdiği kararlarla tanınan ve daha sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakan Yardımcılığı’na atanan Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan sorumlu bakan yardımcılığı görevine atandı.

Halk TV'de yer alan habere göre; Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'e, kritik bir görev daha verildi. Gürlek, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan (HSK) sorumlu bakan yardımcılığı görevine atandı.

Gürlek’in başkanı olduğu mahkemelerin bugüne kadar verdiği tartışmalı kararlar ise şöyle: