Ataması tartışma konusu olan Akın Gürlek: Verdiğimiz kararlarla konuşuruz

AKP iktidarının birçok siyasi davasını gören ismi olan Akın Gürlek, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atamasıyla Adalet Bakan Yardımcısı yapılmıştı.

Tartışmalı bir çok davada verdiği kararlarla tanınan hâkim Akın Gürlek Halk TV'den Seyhan Avşar'a konuştu.

"Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan hakim nasıl olur da Adalet Bakan Yardımcısı yapılır?" eleştirileri sorulan Gürlek, “Burası Türkiye. Hukukun gereği neyse onu yaptık. Bu konularla ilgili konuşmak istemiyorum. Bizler verdiğimiz kararlarla konuşuruz” dedi.