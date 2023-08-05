AYM kararına rağmen yine gözaltına alınan Cumartesi Anneleri serbest bırakıldı

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 958. haftada da polis engeliyle karşılaştı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’ndaki eylemi 17. kez engellendi.

Cumartesi Anneleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, gözaltına alınan 27 kişinin serbest bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Cumartesi Anneleri 958. Hafta'da gözaltına alınan arkadaşlarımız, 5 saat sonra Galatasaray Meydanı'na uzak 3 farklı hastaneden serbest bırakıldı. Sözümüz gücümüzdür, susmayacağız" denildi.