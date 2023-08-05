Cumartesi Anneleri AYM kararına rağmen 17. kez gözaltına alındı

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 958. haftada da polis engeliyle karşılaştı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’ndaki eylemi 17. kez engellendi.

Cumartesi Anneleri'nin, eski adı Twitter (X) hesabından yapılan paylaşımda, "958. haftamızda da İstiklal, bütün hukuki güvencelerin yok sayıldığı bir mekana dönüştürüldü. 17.kez polis şiddeti ile gözaltına alınıyoruz" denildi.

27 kişi gözaltına alındı

Eylemde gözaltına alananların isimleri şöyle:

Hanife Yıldız, Besna Tosun, Maside Ocak, Gülsüm Elvan, Eren Keskin, Mikail Kırbayır, Ali Tosun, Hasan Karakoç, Ali Ocak, Gülseren Yoleri, Oya Ersoy, Leman Yurtsever, İsmail Yücel, Cüneyt Yılmaz, Ömer Kavran, Davut Arslan, Arat Dink, Şükran Kablan Yeşil, Aziz Özkan, Bülent Türkmen, Gönül Adıbelli, Ahmet Keleş, Varol Öztorun, Canan Kebenç, Vaiz Adıgüzel, Yılmaz Haksever ve M. Ensar Korkmaz.