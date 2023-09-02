AYM kararına rağmen gözaltına alınan Cumartesi Anneleri serbest bırakıldı

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul'daki Gatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, adalet arayışlarının 962. haftasında da İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince engellendi.

Sadece 3 kişinin Galatasaray Meydanı'na ulaşabildiği 962'nci hafta eyleminde söz konusu isimler polis ablukasına alındı. Bu sırada görüntü almak isteyen basın mensupları da alandan uzaklaştırılarak engellendi.

Cumartesi Anneleri'nin 962'nci hafta buluşmasında 32 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler yaklaşık 5 saat sonra Galatasaray Meydanı'na uzak 3 farklı hastaneden serbest bırakıldı.

Polis AYM kararını tanımıyor

Cumartesi Anneleri'nden Maside Ocak, 700. haftadaki (25 Ağustos 2018) polis müdahalesini AYM'ye taşıdı.

Ocak, başvurusunda "24 yıldır süren etkinliğin barışçıl bir şekilde yapıldığını, yasaklamaya ilişkin herhangi bir tebligat yapılmadığını ve bunun yanı sıra kolluk gücünün orantısız güç kullanarak toplantıyı dağıttığını, müdahale ve gözaltı sırasında yaralandığını belirterek kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini" dile getirdi.

Yüksek mahkeme "kötü muamele" iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Karar oy çokluğuyla çıktı.

Karara karşı oy kullanan tek isimse İçişleri Bakanı yardımcısı iken AYM üyeliğine atanan Muhterem İnce oldu.