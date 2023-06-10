AYM kararına rağmen gözaltına alınan Cumartesi Anneleri serbest bırakıldı

Gözaltında kaybolan yakınları ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden yakınları için 27 Mayıs 1995'ten bu yana Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri, eylemlerinin 950. haftasında da polis müdahalesine maruz kaldı.

Müdahalede gözaltına alınan 19 kişi ifade vermelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili verdiği 'ihlal' kararının ardından Cumartesi Anneleri, her cumartesi günü Galatasaray Meydanı’nda karanfil bırakarak basın açıklaması yapmak istiyor.