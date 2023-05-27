AYM kararına rağmen gözaltına alınan Cumartesi Anneleri serbest bırakıldı

Kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelerek oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri bir kez daha gözaltına alınmıştı.

Saatler sonra serbest bırakılan Cumartesi Anneleri, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Serbestiz. İnkarın ve siyasal şiddetin bin bir halinin yaşandığı bu coğrafyada hakikatin ve itirazın sesi olmaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Galatasaray’daki oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili ‘ihlal’ kararı vermişti. Ancak Cumartesi Anneleri, AYM’nin kararına rağmen 9 haftadır her cumartesi günü gözaltına alınıyor.