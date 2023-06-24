AYM kararına rağmen Cumartesi Anneleri'ne 952. haftada da 28 gözaltı

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ihlal kararlarına rağmen polis ablukasının sürdüğü Galatasaray Meydanı’nda bu hafta da buluşan Cumartesi Anneleri yine gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri Twitter hesabından gözaltına alınanların sayısının 28 olduğunu duyurdu.

Gözaltına alınan isimler şu şekilde:

"Hanife Yıldız, İrfan Bilgin, İkbal Eren, Mikail Kırbayır, Maside Ocak, Hasan Karakoç, Eren Keskin, Gülseren Yoleri, Leman Yurtsever, Ümit Efe, Meriç Eyüboğlu, Hatice Onaran, Cüneyt Yılmaz, Cihan Kaplan, Ayşe Çelik, İsmail Yücel, Devrim Barış Yılmaz, Pelin Laçin, Sema Kılıç, Esmanur Yıldız, Nezaket Sena Çakırgöz, Yaşar Aktaş, Ali Tosun, Yakup Özdemir, Aylin Tekiner, Arat Dink, Hatice Korkmaz, Kenan Yıldız."