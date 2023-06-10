AYM kararına rağmen Cumartesi Anneleri bir kez daha gözaltına alındı

Gözaltında kaybolan yakınları ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden yakınları için 27 Mayıs 1995'ten bu yana Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri'ne, eylemin 950. haftasında da polis tarafından müdahale edildi.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili verdiği 'ihlal' kararının ardından Cumartesi Anneleri, her cumartesi günü Galatasaray Meydanı’nda karanfil bırakarak basın açıklaması yapmak istiyor.

Haftalardır AYM kararına rağmen polis müdahalesine maruz kalan Cumartesi Anneleri eyleminde bu hafta da en az 19 kişi gözaltına alındı.