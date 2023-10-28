AYM kararına rağmen Cumartesi Anneleri 970. haftada da gözaltına alındı

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 970'inci haftada da polis engeliyle karşılaştı.
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’na çıkması 29'uncu kez polis tarafından engellendi.
#CumartesiAnneleri970Hafta buluşmamızda 27 kişi, AYM kararlarına rağmen bir kez daha kelepçelenerek gözaltına alındı. Destek için gelenlerin arkadaşlarımızla buluşmaları engellendi.— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) October 28, 2023
İkbal Eren
Ali Ocak
Besna Tosun
İrfan Bilgin
Hüseyin Ocak
Gülseren Yoleri
Oya Ersoy pic.twitter.com/0DO3rAbdvX