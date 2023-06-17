AYM kararına rağmen Cumartesi Anneleri 951. haftalarında da gözaltında

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul'daki Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları adalet arayışlarının 951. haftasında da polisler tarafından engellendi, 17 kişi gözaltına alındı.
"Cumartesi Anneleri" isimli sosyal medya hesabından verilen bilgiye göre bugünkü eyleminde, Hanife Yıldız, İkbal Eren Yarıcı, Maside Ocak, Hanım Tosun, Mikail Kırbayır, Ali Ocak, Eren Keskin, Gülseren Yoleri, Leman Yurtsever, Cihan Kaplan, Hatice Onaran, Fırat Akdeniz, Nazım Dikbaş, İsmail Yücel, Hünkar Hüdai Yurtsever, Arda Yüksel ve Meryem Bars gözaltına alındı.
Cumartesi Anneleri ve hak savunucularına yönelik gözaltılar Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen yapılıyor.
951. haftamızda gözaltına alınanlar:— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) June 17, 2023
Hanife Yıldız
İkbal Eren Yarıcı
Maside Ocak
Hanım Tosun
Mikail Kırbayır
Ali Ocak
Eren Keskin
Gülseren Yoleri
Leman Yurtsever
Cihan Kaplan
Hatice Onaran
Fırat Akdeniz
Nazım Dikbaş
İsmail Yücel
Hünkar Hüdai Yurtsever
Arda Yüksel
Meryem Bars pic.twitter.com/FhbQhMyA2a