AYM kararına rağmen Cumartesi Anneleri 951. haftalarında da gözaltında

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul'daki Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları adalet arayışlarının 951. haftasında da polisler tarafından engellendi, 17 kişi gözaltına alındı.

"Cumartesi Anneleri" isimli sosyal medya hesabından verilen bilgiye göre bugünkü eyleminde, Hanife Yıldız, İkbal Eren Yarıcı, Maside Ocak, Hanım Tosun, Mikail Kırbayır, Ali Ocak, Eren Keskin, Gülseren Yoleri, Leman Yurtsever, Cihan Kaplan, Hatice Onaran, Fırat Akdeniz, Nazım Dikbaş, İsmail Yücel, Hünkar Hüdai Yurtsever, Arda Yüksel ve Meryem Bars gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri ve hak savunucularına yönelik gözaltılar Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen yapılıyor.